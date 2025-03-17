Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 17 марта 2025Мир

США и Израиль нашли место для беженцев

CBS News: США и Израиль рассматривают Сирию как место для беженцев из Газы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

США и Израиль рассматривают Сирию как возможное место для переселения беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Три источника, знакомые с идеей господина [президента США Дональда] Трампа о переселении жителей Газы в другую страну, сообщили, что его администрация и Израиль также интересуются Сирией. Один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США попытались связаться с новым временным правительством Сирии через стороннего посредника», — отмечает телеканал.

Другой собеседник также подтвердил, что контакты с новым сирийским руководством были. Однако их содержание и позиция Дамаска по вопросу на данный момент времени неизвестны.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что администрация Трампа ведет переговоры о признании Республики Сомалиленд суверенным государством, если она согласится принять у себя беженцев из сектора Газа. Предполагается, что непризнанная территория может отказаться от солидаризации с Палестиной, так как ее правительство стремится установить официальные отношения с внешним миром.

    Обсудить
    Последние новости

    «Он угрожал убить». Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде. Они изолированы от мира и не могут покинуть станцию

    Хинштейн рассказал о смятении после назначения врио главы Курской области

    Военкор описал российскую армию после СВО

    Занимавшуюся ремонтом плотины Беломорканала российскую компанию обвинили в мошенничестве

    Убийцу брата и сестры признали виновным через 35 лет после преступления

    В Британии назвали условие для признания миром победы Путина

    Путин обнялся с Рахмоном

    В СВР раскрыли меры Запада по сокрытию распространения нацистской идеологии на Украине

    Предсказано замедление роста мировой экономики

    Понаровская осудила Пугачеву за пафос и напыщенность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше