США и Израиль нашли место для беженцев

CBS News: США и Израиль рассматривают Сирию как место для беженцев из Газы

США и Израиль рассматривают Сирию как возможное место для переселения беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Три источника, знакомые с идеей господина [президента США Дональда] Трампа о переселении жителей Газы в другую страну, сообщили, что его администрация и Израиль также интересуются Сирией. Один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США попытались связаться с новым временным правительством Сирии через стороннего посредника», — отмечает телеканал.

Другой собеседник также подтвердил, что контакты с новым сирийским руководством были. Однако их содержание и позиция Дамаска по вопросу на данный момент времени неизвестны.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что администрация Трампа ведет переговоры о признании Республики Сомалиленд суверенным государством, если она согласится принять у себя беженцев из сектора Газа. Предполагается, что непризнанная территория может отказаться от солидаризации с Палестиной, так как ее правительство стремится установить официальные отношения с внешним миром.