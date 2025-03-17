Стало известно о попавших в окружение в Курской области наемниках ВСУ из Латинской Америки

Лебедев: В Курской области в окружении много наемников ВСУ из Латинской Америки

В Курской области в окружение попало большое количество наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стран Латинской Америки. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В курском котле много наемников (...) из Латинской Америки, которые занимают сержантские должности [в ВСУ]», — подтвердил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.

Также стало известно об обещаниях украинского командования бойцам ВСУ дать грин-карты в США за вывод наемников из Курской области. Для этого, рассказал Лебедев, собирают диверсионно-разведывательные группы.