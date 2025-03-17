Стало известно об итоге дела о мошенничестве с Павлом Деревянко

Павла Деревянко признали невиновным в мошенничестве на 5 млн рублей

Актера Павла Деревянко признали невиновным в деле о мошенничестве с недвижимостью. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет об иске против Деревянко, который в 2024 году подала фирма «РПК» и ее владелец Сергей Николенко. По словам истца, актер получил от него пять миллионов рублей в качестве аванса за здание на Алтуфьевском шоссе в Москве. Позже покупатель должен был перевести артисту еще 15 миллионов рублей, однако сделка не состоялась — выяснилось, что объект не принадлежит Деревянко.

Истец потребовал вернуть аванс в полном размере. Деревянко отказался, заявив, что сделка была фиктивной, а вместо покупки здания Николенко хотел вложиться в криптобизнес бывшего партнера актера Григория Мулузяна. Суд встал на сторону Деревянко. За махинации с криптовалютой Мулузян попал в СИЗО.

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