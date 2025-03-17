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23:31, 17 марта 2025Мир

Трамп анонсировал обсуждение с Путиным украинских военных в Курской области

Трамп заявил, что убедил Путина не атаковать окруженных военных ВСУ под Курском
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил РФ не атаковать окруженных украинских военных в Курской области. Его слова передает РИА Новости.

Он анонсировал, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным о «спасении» солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «оказались в очень тяжелой ситуации». «Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать», — уточнил американский лидер.

Ранее Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ сложить оружие в регионе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области. Он заявил, что подразделения в российском регионе «выполняют задачи именно так, как это нужно».

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