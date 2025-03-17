Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 17 марта 2025Мир

Трамп не согласился с тезисом о поражении ВСУ в Курской области из-за приостановки помощи

Трамп отверг тезис о поражении ВСУ в Курской области из-за остановки помощи
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп не согласился с тезисом, что к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области привела остановка помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — подчеркнул американский лидер.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал потерю большей части плацдарма на оккупированных территориях региона. Он отметил, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России лишило ВСУ возможности маневрировать в необходимых масштабах.

По мнению депутата, стремление ВС России выбить украинские войска является «политической задачей» перед началом переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    Российский политолог раскрыл возможные сроки появления войск НАТО на Украине

    Трамп не согласился с тезисом о поражении ВСУ в Курской области из-за приостановки помощи

    В США подтвердили возобновление поставок военной помощи Украине

    Трамп выразил уверенность в достижении США и Россией мирного урегулирования на Украине

    Искусственный интеллект за два дня решил исследуемую учеными десять лет задачу

    По пункту дислокации ВСУ в Сумской области нанесли удар

    В МИД раскрыли национальность «совершивших зверства» наемников в Курской области

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

    Разработаны методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше