Трамп не согласился с тезисом о поражении ВСУ в Курской области из-за приостановки помощи

Трамп отверг тезис о поражении ВСУ в Курской области из-за остановки помощи

Президент США Дональд Трамп не согласился с тезисом, что к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области привела остановка помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — подчеркнул американский лидер.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал потерю большей части плацдарма на оккупированных территориях региона. Он отметил, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России лишило ВСУ возможности маневрировать в необходимых масштабах.

По мнению депутата, стремление ВС России выбить украинские войска является «политической задачей» перед началом переговоров об урегулировании конфликта на Украине.