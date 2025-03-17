В Раде описали ситуацию в Курской области фразой «никогда не была легкой»

Депутат Рады Костенко: Ситуация для ВСУ в Курской области никогда не была легкой

Ситуация для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области никогда не была легкой. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии «РБК-Украина».

«Ситуация тяжелая, она никогда не была легкой», — признался политик.

Костенко описал текущее положение группировки ВСУ в Курской области и признал потерю большей части плацдарма на оккупированных территориях Курской области. Он отметил, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России лишило ВСУ возможности маневрировать в необходимых масштабах. По мнению депутата, стремление ВС России выбить украинские войска является «политической задачей» перед началом переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил возможность «разыграть карту» Курской области после поражений ВСУ. В то же время дипломат отказался комментировать призыв президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа к украинской группировке сложить оружие.