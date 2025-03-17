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15:19, 17 марта 2025Россия

Участник СВО вспомнил о позировании на высоких каблуках из-за конфликта с порноактрисой

Участник СВО Олейник рассказал, что переспорил порноактрису во время съемок
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Занимавшийся производством порнографии участник специальной военной операции (СВО) Алексей Олейник переспорил порноактрису во время съемок. Об этом сам военнослужащий рассказал изданию Baza.

По словам Олейника, во время работы у него произошел конфликт с одной из актрис — та отказывалась принимать нужные позы и заявляла, что мужчина как режиссер слишком придирается к ней. В ответ Олейник предложил коллеге сделку — если ему удастся выполнить все, что он сам требует от актрисы, та перестанет возмущаться и будет выполнять его требования.

«Нашел каблуки 43-го размера, надел их, встал в позу, в которую она не могла. Ну и как результат — мы до конца смены очень хорошо и быстро работали, и никаких возражений с ее стороны больше не было», — вспомнил о позировании на высоких каблуках Олейник (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как сообщалось ранее, бывшего порноактера и режиссера порнофильмов Олейника мобилизовали на спецоперацию в 2022 году. С тех пор он получил множество ранений, в том числе в половые органы.

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