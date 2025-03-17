Участник СВО вспомнил о позировании на высоких каблуках из-за конфликта с порноактрисой

Участник СВО Олейник рассказал, что переспорил порноактрису во время съемок

Занимавшийся производством порнографии участник специальной военной операции (СВО) Алексей Олейник переспорил порноактрису во время съемок. Об этом сам военнослужащий рассказал изданию Baza.

По словам Олейника, во время работы у него произошел конфликт с одной из актрис — та отказывалась принимать нужные позы и заявляла, что мужчина как режиссер слишком придирается к ней. В ответ Олейник предложил коллеге сделку — если ему удастся выполнить все, что он сам требует от актрисы, та перестанет возмущаться и будет выполнять его требования.

«Нашел каблуки 43-го размера, надел их, встал в позу, в которую она не могла. Ну и как результат — мы до конца смены очень хорошо и быстро работали, и никаких возражений с ее стороны больше не было», — вспомнил о позировании на высоких каблуках Олейник (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как сообщалось ранее, бывшего порноактера и режиссера порнофильмов Олейника мобилизовали на спецоперацию в 2022 году. С тех пор он получил множество ранений, в том числе в половые органы.