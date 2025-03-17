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11:29, 17 марта 2025Наука и техника

Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде

Daily Mail: Ученый угрожал убийством начальнику экспедиции на базе в Антарктиде
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: South African National Antarctic Programme

Команда ученых, застрявшая на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде, отправила тревожное сообщение с просьбой о срочной помощи. По их словам, один из коллег избил начальника экспедиции, угрожал убийством и подверг насилию другого участника миссии, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в условиях полной изоляции, ученым предстоит оставаться на базе еще 10 месяцев из-за экстремального климата и отсутствия транспортных возможностей. Они находятся в тысяче километров от ближайшего материка, а погодные условия делают эвакуацию практически невозможной.

Температуры на Sanae IV опускаются ниже минус 23 градусов, а сам объект находится в глухой ледяной пустыне. Любое передвижение за пределами станции опасно для жизни.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж подтвердил факт нападения и заявил, что намерен лично связаться с командой, чтобы оценить ситуацию. Он отметил, что члены экспедиции проходят строгий психологический отбор, однако длительное пребывание в замкнутом пространстве на фоне суровых условий может вызвать дезориентацию и эмоциональную нестабильность.

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