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15:20, 17 марта 2025Бывший СССР

Украинские военные назвали катастрофой отступление из Курской области

BBC: Военные ВСУ называют отступление из Курской области катастрофой и коллапсом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют свое отступление из Курской области коллапсом и катастрофой. Об этом сообщает BBC.

9 марта один из солдат ВСУ написал изданию, что он в Судже. По его словам, среди украинских войск царит паника, они стараются отойти колоннами войск и техники, но часть из них сжигают российские беспилотники. Он назвал предсказуемым то, что российские войска будут атаковать трассу Суджа — Сумы, через которую проходит все материальное обеспечение ВСУ, но это все равно стало неожиданностью для украинского командования.

Другие военные рассказали, что российским войскам удалось уничтожить десятки единиц украинской техники. Военный ВСУ Антон, который служил в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию «катастрофической». По его словам, ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью он несколько раз чуть не погиб из-за летающих в небе беспилотников. Он добавил, что курское направление «себя исчерпало». Военный Дмитрий рассказал, что тысячи украинских военных погибли с момента первого перехода на территорию России в августе и назвал ситуацию ВСУ катастрофической.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области. По его словам, украинские войска удерживают три населенных пункта.

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