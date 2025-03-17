Умеров назвал поражения ВСУ в Курской области «плановой передислокацией»

Глава МО Украины Умеров назвал отступление ВСУ в Курской области плановым

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области «плановой передислокацией». С таким заявлением чиновник выступил в эфире Fox News.

«В целях сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны», — заявил глава МО Украины.

Умеров прокомментировал отступление ВСУ в Курской области в результате наступления Вооруженных сил (ВС) России и назвал сообщения о возможном окружении группировки не соответствующей действительности «пропагандой». По его словам, украинские войска продолжают вести «активные оборонительные действия» на оккупированных территориях и пытаются сдержать продвижение ВС России в Сумской области.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис назвал в интервью «Ленте.ру» главные ошибки ВСУ в Курской области. По его мнению, украинские военные в Курской области попали в ловушку, которую сами себе создали.