Меркурис: ВСУ в Курской области попали в ловушку, которую сами себе создали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области попали в ловушку, которую сами себе создали. Главные ошибки украинских войск назвал британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

По его словам, самая большая ошибка ВСУ состоит в том, что они вообще вошли в Курскую область, поскольку это очень сложный район для проведения наступательных операций. Он подчеркнул, что украинское командование этим решением только расширило линию фронта и еще больше перегрузило войска.

«Они усугубили ошибку, отправив в Курскую область больше техники и людей в попытке удержать, по сути, необороняемую позицию. ВСУ попали в ловушку, которую сами себе создали, а российское командование воспользовалось этим», — заявил аналитик.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что отступление ВСУ из Курской области является крахом. Он также назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.