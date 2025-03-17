Уволившаяся из Emirates стюардесса из России рассказала о низких зарплатах и адском труде

Работавшая в авиакомпании Emirates стюардесса из России рассказала, что ушла из-за низких зарплат и адского труда. Ролик об этом она разместила на странице @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам стюардессы, она проработала в одной из лучших авиакомпаний мира полтора года. Девушка объяснила, что оклад в Emirates составляет 4,5 тысячи дирхам (102 тысячи рублей), за часы перелетов сверху бортпроводники получают еще 6-7 тысяч дирхам (137-160 тысяч рублей) в месяц. В среднем они зарабатывают около 10-11 тысяч дирхам (228-251 тысячи дирхам).

Автор видео подытожила, что это маленькая оплата за столь адский труд. При этом россиянка не уточнила, что именно она считала тяжелым в бывшей работе.

Ранее другая стюардесса, работающая в Emirates, рассказала о больших скидках и бонусах для бортпроводников. По словам автора ролика, у нее есть скидка до 90 процентов на авиабилеты большинства авиакомпаний мира.