В Британии предсказали новый оперативный кризис ВСУ

Меркурис: Операция войск РФ через Днепр станет новым оперативным кризисом ВСУ

Операция войск России через Днепр станет новым оперативным кризисом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой сценарий предсказал британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

По его словам, он не исключает подобной операции российских войск в Херсонской области. При этом Меркурис отметил, что это будет очень сложная операция.

«Если она будет проведена и увенчается успехом, то это будет еще один крупный оперативный кризис для ВСУ», — заявил он.

В марте 2025 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные установили контроль над дельтой Днепра. По его словам, бойцов ВСУ на левобережье нет. Кроме того, российские военные уничтожили трех украинских диверсантов на левом берегу Днепра во время попытки высадки.