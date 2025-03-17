В ДНР назвали направления переброски резервов ВСУ из Курской области

Пушилин: ВСУ перебросили резервы из Курской области на покровское направление

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило большую часть резервов из Курской области на покровское направление. Направление переброски назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Если брать красноармейское направление, куда, судя по всему, переброшено было большее из резервов курского направления, ситуация остается напряженной», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что ВСУ предпринимают активные попытки контратаковать в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), однако российские войска успешно противостоят натиску украинской армии.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять ВСУ от Дзержинска. Он подчеркнул, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.