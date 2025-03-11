Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Горького в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Горького в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Отмечается, что Горького был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Дзержинска (украинское название — Торецк). Он отметил, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.

Также Пушилин рассказал о наступлении российских войск в районе села Богатырь.