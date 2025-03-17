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13:27, 17 марта 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об отношениях Таджикистана и России

Песков: Таджикистан — близкий партнер и союзник России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Таджикистан является для России близким партнером и союзником. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Таджикистан — наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер», — сказал он.

Об этом Песков заявил по случаю прибытия в Россию президента республики Эмомали Рахмона.

Ранее в Кремле заявили о неформальной встрече президента России Владимира Путина, главы Белоруссии Александра Лукашенко и Рахмона. Главы государств также связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, между президентами состоялся теплый, дружеский разговор.

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