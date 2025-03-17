В Кремле рассказали об отношениях Таджикистана и России

Таджикистан является для России близким партнером и союзником. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Таджикистан — наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер», — сказал он.
Об этом Песков заявил по случаю прибытия в Россию президента республики Эмомали Рахмона.
Ранее в Кремле заявили о неформальной встрече президента России Владимира Путина, главы Белоруссии Александра Лукашенко и Рахмона. Главы государств также связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, между президентами состоялся теплый, дружеский разговор.