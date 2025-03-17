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17:44, 17 марта 2025Бывший СССР

В Литве увидели «российский след» в поджоге матрасов в IKEA

Генпрокуратура Литвы связала поджог матрасов в IKEA в Вильнюсе с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Поджог магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года связан со спецслужбами России. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис, передает LRT.

«Это связано с военной разведкой, с силовыми структурами. (...) Мы считаем, что этот объект был выбран не случайно», — подчеркнул генпрокурор республики. По его словам, ведомство предъявило одному из подозреваемых обвинения в совершении преступления и передало дело в суд.

Генпрокуратура Литвы по итогам досудебного расследования увидела «российский след» в пожаре в магазине, произошедшем по вине двух граждан Украины. Как утверждается, в результате использования зажигательного устройства с часовым механизмом загорелись металлические стеллажи с товарами, включая матрасы, плитку, мебель и полиэтиленовые пакеты.

Ранее политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в интервью «Ленте.ру» рассказал о целях политики Литвы в отношении Белоруссии и России. По его словам, Вильнюс обладает рядом инструментов для проведения антироссийской политики.

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