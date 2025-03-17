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09:07, 17 марта 2025Россия

В Минобороны рассказали о попытке ВСУ подвезти пехоту в Курскую область

Минобороны: В Курской области сорвана ротация ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались подвезти пехоту на линию боевого соприкосновения для проведения ротации на переднем крае в российском приграничье.

В министерстве уточнили, что как только данные разведки были переданы расчету артиллерии, за считанные минуты было развернуто орудие и рассчитаны координаты для стрельбы.

«Расчет гаубицы Д-30 моментально нанес огневое поражение обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела вторым точными выстрелом из гаубицы транспорт ВСУ был уничтожен», — уточнили в МО РФ.

В Минобороны добавили, что прицельный огонь велся с расстояния свыше восьми километров и его скорость достигала восьми выстрелов в минуту.

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные начали штурмовые действия близ международного автомобильного пункта пропуска «Суджа» у границы с Украиной в Курской области. Он уточнил, что под контролем противника пока остаются села Гуево, Олешня и Горналь, где сейчас ведутся бои.

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