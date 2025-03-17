Активисты призвали убрать из музея Шекспира в Англии оскорбительные экспонаты

Дом-музей великого британского писателя Уильяма Шекспира в Англии потребовали проверить на наличие расистских, сексистских и гомофобных экспонатов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Активисты различных меньшинств нашли в выставке, посвященной Шекспиру, предметы и документы, которые якобы содержат оскорбительные элементы. В частности писателя обвинили в нетерпимости в адрес женщин, людей других рас и религий, а также представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Фонд, который содержит одну из главных достопримечательностей, оставшихся от писателя, уже ответил на обвинения. Представители выставки заверили, что проведут тщательную проверку каждого экспоната, чтобы определить, соответствует ли он нормам инклюзии и современного британского общества.

Дом-музей находится в отреставрированном здании XVI века в городе Стратфорд-на-Эйвоне. Историки полагают, что именно там родился и провел свое детство знаменитый писатель, автор «Отелло», «Ромео и Джульетты» и других классических произведений.

Ранее сообщалось, что жительница Италии пришла на выставку и случайно повредила картину эпохи Возрождения. Женщина споткнулась и схватилась за картину мастера Моретто, датированную 1522-1524 годами.