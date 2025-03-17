В небе заметили украинский дрон странной формы

В зоне специальной военной операции (СВО) был замечен в небе дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) странной формы. Его показал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.
Фото сделано дроном-разведчиком Российской армии. «Предполагается, что это еще один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — пишет Федоров.
Военблогер добавил, что это может быть новый украинский дрон самолетного типа. Однако беспилотник такой формы был замечен впервые, пишет Федоров.
Ранее сообщалось, что Россия собирается изучить предложения Белоруссии о совместном производстве беспилотников. Москва планирует построить в Белоруссии завод по производству дронов.