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15:48, 17 марта 2025Бывший СССР

В небе заметили украинский дрон странной формы

Военблогер Федоров показал дрон ВСУ странной формы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

В зоне специальной военной операции (СВО) был замечен в небе дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) странной формы. Его показал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Фото сделано дроном-разведчиком Российской армии. «Предполагается, что это еще один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — пишет Федоров.

Военблогер добавил, что это может быть новый украинский дрон самолетного типа. Однако беспилотник такой формы был замечен впервые, пишет Федоров.

Ранее сообщалось, что Россия собирается изучить предложения Белоруссии о совместном производстве беспилотников. Москва планирует построить в Белоруссии завод по производству дронов.

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