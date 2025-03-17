Делегация Белоруссии изучит предложения России по БПЛА

Орешкин: Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА

Делегация Белоруссии скоро посетит Россию, чтобы изучить предложения в совместном производстве беспилотников. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА. «Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — отмечал Орешкин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке эскалации ситуации в Белоруссии Соединенными Штатами и подчеркнул, что Минску как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Он также добавил, что «белорусское миролюбие не надо принимать за слабость».