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07:48, 17 марта 2025Бывший СССР

Делегация Белоруссии изучит предложения России по БПЛА

Орешкин: Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Делегация Белоруссии скоро посетит Россию, чтобы изучить предложения в совместном производстве беспилотников. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА. «Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — отмечал Орешкин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке эскалации ситуации в Белоруссии Соединенными Штатами и подчеркнул, что Минску как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Он также добавил, что «белорусское миролюбие не надо принимать за слабость».

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