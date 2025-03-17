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07:13, 17 марта 2025Россия

В освобожденных под Суджей населенных пунктах нашли брошенное ВСУ оружие стран НАТО

ТАСС: В Черкасском Поречном и Косицах нашли брошенное ВСУ оружие НАТО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

В селах Черкасское Поречное и Косица Курской области армия России нашла брошенное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было произведено в странах НАТО. Об этом сообщил начальник штаба батальона мотострелков группировки войск «Север» с позывным Восток, его цитирует ТАСС.

Российский военный продемонстрировал пулеметы и гранатометы из Чехии, а также гранатометы из Швеции и Сингапура. Кроме того, в приграничье нашли американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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«Нет у них ничего своего. (…) Гранаты у них американские, польские и немецкие», — приводятся слова начальника штаба батальона. Украинские военные бросают оружие на поле боя, продолжил он, так как само вооружение тяжелое.

Россия вернула контроль над Косицами и Черкасским Поречным 9 марта. За минувшую неделю группировка войск «Север» в Курской области освободила 29 населенных пунктов в приграничье, в том числе Суджу.

ЖЗЛ
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