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15:16, 17 марта 2025Россия

В России на крыльце собора нашли священника без признаков жизни

В Иркутске на крыльце католического собора нашли священника без признаков жизни
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутске на крыльце католического собора Непорочного сердца Божьей Матери без признаков жизни нашли священника Владимира Сека. Об этом сообщили в Римско-католической религиозной организации Приход Непорочного Сердца Божьей Матери, сообщают «Аргументы и Факты».

Предварительно, у священника на крыльце храма произошел сердечный приступ, врачи не смогли его спасти. Других данных о произошедшем нет.

Известно, что Сек родился в Польше и окончил там Высшую духовную семинарию. Был настоятелем в храме Белоруссии, а затем уехал в Россию и возглавил приход в Благовещенске. Настоятелем прихода в Иркутске он проработал более 20 лет — с 2003 года.

Ранее в Подмосковье священнослужитель наелся мухоморов и не выжил. 37-летний мужчина служил клириком в Михаило-Архангельском храме — там же он снимал квартиру, где и нашли его тело без признаков жизни с остатками сушеных грибов.

ЖЗЛ
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