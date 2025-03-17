В России начали разливаться реки

Синоптик Леус: В России появились первые признаки весеннего половодья

В России появились первые признаки весеннего половодья. О том, что в стране начали разливаться реки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на довольно сухую и малоснежную зиму, на реках в центральных областях Европейской России и других регионах начинает местами отмечаться повышение уровня воды на 0,3-1,1 метра за сутки.

Отмечается, что рост уровня воды на 1,2-2,7 метра за сутки наблюдается на реке Тихвинка Ленинградской области, реках Согожа и Обнора Ярославской области, а также некоторых реках Самарской, Оренбургской, Челябинской областей и Татарстана. Уровень воды уже превышает отметку поймы на реке Луга Ленинградской области, реке Атмис Пензенской области, Днепра Смоленской области, реке Лух Ивановской области и Караталаят Челябинской области.

Синоптики Гидрометцентра предупреждают о возможном затоплении пониженных участков местности от склонового стока и разлива малых рек в Хакасии 17-21 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в понедельник, 17 марта, на Курильских островах ожидается ураган с ветром скоростью до 35 метров в секунду и вьюга. В Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях и Татарстане ожидаются сильные осадки.