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14:49, 17 марта 2025Россия

В России назвали идею Макрона о миротворцах на Украине ловушкой для Трампа

Рогов назвал идею Макрона о миротворцах на Украине ловушкой для Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на Украине является ловушкой для главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Идея о введении миротворцев — ловушка для Трампа. Макрон и премьер Британии Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками. С одной стороны, они говорят о миротворцах, с другой, уточняют, что это возможно только при американской поддержке. Тем самым подбивая США к прямому противостоянию с Россией», — сказал он.

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Рогов считает, что введение миротворцев будет являться оккупацией исторически южнорусских земель, которые оказались в составе Украины. Миротворцы, по его мнению, будут нести полицейские функции и удерживать власть Киева, а также обеспечивать вывоз оставшихся в стране активов, ресурсов и полезных ископаемых.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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