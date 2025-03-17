В России предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

ЛДПР предложила увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ до ₽30 тыс.

Депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Соответствующий документ изучило РИА Новости.

В частности, штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов предлагается увеличить до 30 тысяч рублей.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что основанием для ужесточения санкций стали жалобы жильцов.

Ранее россиян предупредили, что снимать пломбы со старых счетчиков могут только сотрудники управляющей компании (УК), самостоятельная замена приборов учета грозит штрафом в десятки тысяч рублей.