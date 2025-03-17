Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:43, 17 марта 2025Россия

В России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных

«Известия»: В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев животных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных за смерть человека из-за нападения питомцев. Такой законопроект подготовили к внесению депутаты «Единой России», пишут «Известия».

В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы. Законопроект разработали в связи с участившимися случаями нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически.

Ранее российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Он заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей. Также инициатива предполагает уголовную ответственность, если в результате самовыгула животное напало на кого-то.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России высказались о будущем статусе Украины

    Жительница Суджи рассказала о признании танкистов ВСУ

    Обнаружен влияющий на старение мозга фактор

    Мужчина попытался сделать чипсы дома и получил неоднозначный результат

    Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

    Названы главные ошибки ВСУ в Курской области

    Мужчина ночью проник в чужой дом и начал массировать ноги незнакомой спящей женщине

    На Западе указали на странное решение ВСУ

    Израиль ограничил работу российскому журналисту после вопроса об Украине

    В России предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше