В России предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Депутат Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей. Также инициатива предполагает уголовную ответственность, если в результате самовыгула животное напало на кого-то. За это Бурматов предложил наказывать лишением свободы сроком до трех лет.

«Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей», — сказал он.

Ранее в марте с подобной инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, за самовыгул следует вводить уголовную ответственность.

В том же месяце стало известно, что законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России.