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15:10, 16 марта 2025Россия

В России предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Депутат Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей. Также инициатива предполагает уголовную ответственность, если в результате самовыгула животное напало на кого-то. За это Бурматов предложил наказывать лишением свободы сроком до трех лет.

«Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей», — сказал он.

Ранее в марте с подобной инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, за самовыгул следует вводить уголовную ответственность.

В том же месяце стало известно, что законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России.

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