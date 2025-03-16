В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Сенатор Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ответственность всегда несут люди. Ответственность за самовыгул нужно ужесточать. Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — заявил сенатор.

В ноябре 2024 года Путин одобрил штрафы за неправильное содержание домашних животных. Президент России подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию питомцев.

В 2023 году в России запретили самовыгул домашних животных. В законе, который подписал президент Владимир Путин, говорилось, что запрет на самовыгул питомцев распространяется на все места, кроме тех, которые разрешены местными властями.