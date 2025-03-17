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21:55, 17 марта 2025Экономика

В российской деревне пожаловались на риск обрушения соединяющего ее с миром моста

В курганской деревне пожаловались на риск обрушения связывающего с миром моста
Полина Кислицына (Редактор)

Жители деревни Дружинина Курганской области пожаловались, что мост через реку Ирюм, соединяющий их с внешним миром, находится на грани обрушения. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «Короче, Курган».

Местные жители отметили, что в их населенном пункте нет продуктового магазина, поэтому за едой они ездят в соседнее село Ильино. По их словам, мост прогнил с одной стороны еще летом 2024 года, а сейчас проваливается вторая сторона.

«Осенью к нам приехали рабочие и сделали "евроремонт" моста, перекрасили перила из синего в красный и уехали. Скоро поедет в поля техника и он провалится. Мы не сможем выехать, и в случае необходимости к нам не приедут ни скорая, ни пожарная служба», — посетовала одна из жительниц деревни.

Ранее в марте жители поселка Межевой Челябинской области рассказали, что вынуждены каждый год самостоятельно чинить мост через реку Ай, который постепенно разваливается все больше.

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