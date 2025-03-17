В сети раскрыли тайну долгих походов в душ

Пользователь Reddit под ником Fabulous_Island_5621 решил узнать у посетителей сайта, которые принимают душ по 30 минут и дольше, что они делают все это время. В комментариях участники обсуждения рассказали, чем на самом деле занимаются во время ванных процедур.

«Пытаюсь собраться с силами, чтобы выйти из душа навстречу миру», «Согреваюсь, и, что немаловажно, исполняю сольный концерт для несуществующей аудитории», «Размышляю о реальности бытия и о моей растущей ненависти к этому всему», — ответили ему участники обсуждения.

Пользовательница под ником ChaoticGoodPanda добавила, что принимает особый «девчачий душ» во время которого девушки «сбрасывают свои шкуры ящериц с головы до ног», а также делают глубокое кондиционирование волос и бреются.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как дал совет одному сыну и случайно разрушил отношения другого. В комментариях многие пользователи отметили, что мужчина не был виноват в случившемся, и раскритиковали действия молодого человека.

