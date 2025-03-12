Мужчина дал совет одному сыну и случайно разрушил отношения другого

Пользователь Reddit с ником Samus 10011 поделился историей о том, как его совет испортил отношения старшего сына. Однако в комментариях многие отметили, что мужчина не был виноват в случившемся.

По словам мужчины, его младший сын в своей день рождения попросил совета по поводу отношений с женщинами. Отец порекомендовал ему в первую очередь научиться уважать свою партнершу. «Если ты не считаешься со своей девушкой, или если она тебя не уважает, разберитесь с этим вопросом или расстаньтесь. Иначе вы оба будете несчастны», — добавил мужчина. Он также объяснил, что важно прислушиваться к чувствам девушки, постоянно общаться с ней и уделять ей внимание

Разговор услышали старший сын и его девушка, после чего она заявила, что парень игнорирует ее мнения и чувства. Они поссорились, а затем расстались. «Меня можно винить в их расставании, но не по той причине, что я сказал это все в присутствии его девушки. Моя вина в том, что я не вбил эти советы в голову своему старшему сыну», — посетовал пользователь.

Однако большинство комментаторов посчитали, что в разрушенных отношениях виноват сам старший сын. «Чувак, относись к женщинам с уважением», — посоветовал парню один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как выгнал лучшего друга со свадьбы из-за одного поступка. Решение молодого человека поддержали в интернете.