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06:03, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Жених выгнал лучшего друга со свадьбы из-за его неоднозначного отношения к невесте

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Interesting-Guide679 поделился историей о том, как он выгнал лучшего друга со свадьбы из-за одного поступка. Большинство комментаторов поддержали решение жениха.

«Мы с Джейком были лучшими друзьями со старших классов в школе. Он был мне как брат. Поэтому, конечно, я сделал его своим шафером. Это была самая большая ошибка в моей жизни», — отметил автор поста.

По словам мужчины, каждый раз, когда заходила речь о предстоящей свадьбе, лучший друг пытался заставить его передумать насчет церемонии. «Джейк закатывал глаза и говорил: "Бро, ты уверен, что хочешь этого? Она ведь будет держать тебя на поводке". (...) Потом он начал говорить о [невесте] Саре, называл ее слишком серьезной и деспотичной, а также утверждал, что с ней нельзя повеселиться. Это была полная чушь, потому что Сара — самый заботливый и спокойный человек в мире», — рассказал пользователь.

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В день свадьбы Джейк оставил в чате с друзьями жениха сообщение, в котором предложил им пари. «Ставлю 100 долларов на то, что жених отменит свадьбу», — гласил текст послания. В другом сообщении лучший друг назвал церемонию самой большой ошибкой в жизни автора поста. Когда жених узнал об этом, то рассердился и выгнал шафера с торжества.

«Общие друзья считают, что я слишком бурно отреагировал и должен был просто проигнорировать это. Даже Джейк написал мне: "Вау, чувак. Не могу поверить, что ты из-за этого отрекся от 15 лет дружбы. Надеюсь, оно того стоило"», — добавил мужчина. Герой истории спросил у пользователей, действительно ли он поступил неправильно, выставив друга с церемонии.

Большинство комментаторов встали на сторону автора поста и раскритиковали его друга. «Любой, кто пытается сорвать свадьбу лучшего друга, не друг, а просто завистливый придурок», — выразил мнение один из участников обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она прочитала переписки возлюбленного с его родственниками в мессенджере WhatsApp и узнала неприятную правду. Девушке посоветовали расстаться с бойфрендом.

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