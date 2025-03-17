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17:15, 17 марта 2025Россия

Власти столицы региона России запретили проводить митинг против запрета митингов

Власти Красноярска запретили проводить митинг против запрета митингов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти столицы Красноярского края запретили проводить митинг против запрета митингов. Об этом сообщил в Telegram депутат регионального законодательного собрания Алексей Бойков.

Как рассказал Бойков, причина, по которой администрация Красноярска не согласовала проведения митинга, — не в коронавирусных ограничениях, а в специальной военной операции (СВО).

«Как пишет в официальном ответе департамент общественной безопасности, "проведение публичных мероприятий в период ведения специальной военной операции, объявленной президентом РФ [Владимиром] Путиным, недопустимо"», — написал в блоге депутат.

Он отметил, что ответ администрации города противоречит положениям Конституции, и добавил, что намерен обжаловать ответ чиновников в прокуратуре. «Проведение СВО само по себе не может быть основанием для такого отказа. (...) Тем более что администрация Красноярска во время СВО проводит свои публичные мероприятия», — подчеркнул Бойков.

Ранее сообщалось, что жители российского города вышли на массовый пикет с требованием «остановить бойню».

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