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15:28, 17 марта 2025Россия

Жители российского города вышли на массовый пикет с требованием «остановить бойню»

Казанцы вышли на массовый пикет против принятия закона об усыплении собак
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Жесть Казани»

Жители Казани вышли на массовый пикет. О том, что заставило горожан покинуть свои дома и собраться в одном из городских парков, рассказывает Telegram-канал «Жесть Казани».

Так казанцы протестуют против возможного принятия в республике закона, разрешающего усыплять бездомных животных. На кадрах с мероприятия видно, что жители держат в руках плакаты «Остановите бойню,» «У меня есть право на жизнь», написанными от лица собаки, и другие.

Незадолго до этого тот же паблик сообщил о расправе в одном из садовых товариществ над собакой и ее щенками. Была ли акция в парке связана с инцидентом, не уточняется.

После очередного резонансного случая нападения собак на людей о проблеме в категоричной форме высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил с делегированием регионам права принимать жесткие меры в отношении бесхозных животных и обрушился на критиков законопроекта, наделяющего субъекты Российской Федерации соответствующими полномочиями. «У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение», — сказал он.

ЖЗЛ
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