Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 17 марта 2025Бывший СССР

Военный рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске со стороны ВСУ

KP.RU: ВСУ обстреливают мирных жителей в Дзержинске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В городе Дзержинск (украинское название — Торецк) на территории Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Шок, передает KP.RU.

«Они боятся, что мирняк нам все расскажет — сколько их, где сидят (...), поэтому берут и "разбирают" гражданских. Мин не жалеют», — рассказал военный.

По его словам, украинские военные не экономят боеприпасы, активно используя БПЛА и минометы.

Ранее стало известно, что ВС России захватили шахту «Центральная» в Дзержинске, которая была последним укрепрайоном ВСУ в городе.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области

    Иран пригрозил США сокрушительным ответом

    Названо число эвакуированных из-под Суджи россиян

    Мирный житель подорвался на украинской мине в российском регионе

    В Раде назвали главу МИД Украины врагом страны из-за заявления о НАТО

    Жители российского города вышли на массовый пикет с требованием «остановить бойню»

    Путин разрешил компании из США купить российские акции

    Военный рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске со стороны ВСУ

    Испания отказалась помочь российским оппозиционерам

    Россиянка осталась без жилья после разговора с мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше