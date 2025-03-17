Военный рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске со стороны ВСУ

KP.RU: ВСУ обстреливают мирных жителей в Дзержинске

В городе Дзержинск (украинское название — Торецк) на территории Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Шок, передает KP.RU.

«Они боятся, что мирняк нам все расскажет — сколько их, где сидят (...), поэтому берут и "разбирают" гражданских. Мин не жалеют», — рассказал военный.

По его словам, украинские военные не экономят боеприпасы, активно используя БПЛА и минометы.

Ранее стало известно, что ВС России захватили шахту «Центральная» в Дзержинске, которая была последним укрепрайоном ВСУ в городе.