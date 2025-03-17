ВС России в Торецке захватили шахту «Центральная», последний укрепрайон ВСУ

Вооруженные силы России в Дзержинске (украинское название — Торецк) захватили шахту «Центральная», которая была последним укрепрайоном Вооруженных сил Украины ВСУ в городе. Об этом свидетельствуют данные Deep State.

При этом Deep State не подтвердил полную потерю Торецка, отмечая, что линия фронта в городе «динамичная».

Ранее глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять ВСУ от Дзержинска. Он подчеркнул, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.