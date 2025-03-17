Вероятность повышения цен на «вторичку» в России оценили

Аналитик Чегодаева: Сильного колебания цен на готовое жилье в апреле не будет

Заметных ценовых подвижек в сегменте «вторички» в апреле не предвидится. Такой прогноз в разговоре с Life.ru дала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

«Сильного колебания по ценам в апреле мы не увидим», — обещает аналитик. По ее оценкам, апрель продолжит тенденцию предыдущего месяца. Стоимость готового жилья в России изменится в пределах статистической погрешности — от 0,5 до 2 процентов, полагает Чегодаева.

Предпосылок для подорожания не видит также директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. По его мнению, вторичная недвижимость может прибавить в цене, если ипотека станет для россиян доступнее. В ближайшем будущем ключевая ставка не понизится, полагает специалист.

«Конечно, в перспективе она пойдет на снижение. Но никакие резкие движения, как это было в 2022 году, сейчас Центробанку не нужны. Главное, о чем он заботится, — чтобы народ не бросился собирать деньги с вкладов и не понес их на покупку товаров, ведь это опять разгонит инфляцию», — пояснил он. Рост ставки поначалу вымоет из предложения самые бюджетные лоты, а впоследствии вырастут цены на оставшиеся. Пока что для потенциальных покупателей выгоднее класть деньги на вклад, чем инвестироваться в недвижимость.

Ранее стало известно, в каких российских городах подорожало вторичное жилье. Заметнее всего ценник вырос в Волжском, Курске, Перми и Кирове. Падение цен наблюдается в Краснодаре, Калуге, Махачкале и Владивостоке. В среднем квадратный метр в старом фонде оценивается в 119,1 тысячи рублей.