В Подмосковье пенсионерку спасли от потери квартиры из-за мошенников

В Егорьевске пенсионерка едва не потеряла жилье из-за мошенников

В подмосковном Егорьевске пенсионерка едва не потеряла квартиру, связавшись с аферистами. Об этом пишет пресс-служба регионального управления МВД.

С 63-летней горожанкой мошенники связались по телефону. Представившись сотрудником кредитной организации, махинатор предложил женщине открыть вклад. Услышав, что у пенсионерки нет личных сбережений, аферист посоветовал ей продать жилье. Выручку от сделки он инструктировал передать курьеру, который якобы и положит деньги в банк.

Уловку мошенников женщине помог распознать риелтор и рекомендовал обратиться в полицию. Пенсионерка помогла оперативникам поймать курьера — посыльного задержали в момент передачи муляжа денежных средств. Пособником преступников оказался 23-летний москвич.

Ранее мошенническую схему сумел вскрыть другому жителю Егорьевска. Пожилому мужчине заявили, что его жильем завладели неизвестные, и пытались убедить продать недвижимость «фиктивно». Благодаря его чутью полицейским также удалось задержать курьера, подосланного аферистами.