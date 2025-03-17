Зеленский назвал условие перехода к прекращению огня

Зеленский: Для перехода к прекращению огня РФ должна перестать выдвигать условия

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал, когда станет возможным переход к прекращению огня. По его словам, для этого Россия должна перестать выдвигать условия.

«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы также говорили с президентом Макроном», — сказал политик.

Он также обсудил с Макроном готовность коалиции стран работать с Киевом для приближения справедливого и продолжительного мира, разрабатываются конкретные шаги вместе с партнерами.

12 марта Зеленский подчеркнул, что признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Он также назвал возможный отказ Киева от территорий нарушением конституции страны.