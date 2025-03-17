Зеленский провел совещание с главой Минобороны и новым начальником Генштаба

Зеленский провел совещание с Умеровым и Игнатовым

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Об этом глава государства написал в Telegram.

«Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины. Определил ключевые задачи», — написал он.

Зеленский поручил Гнатову ускорить формирование корпусной системы в Вооруженных силах Украины и провести аудит потребностей бригад. Умерову было поручено сформировать команду для взаимодействия с партнерами Киева.

Ранее Зеленский сменил начальника Генерального штаба, уволив Анатолия Баргилевича. Он переходит на должность главного инспектора Министерства обороны.