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18:31, 16 марта 2025Бывший СССР

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Зеленский назначил Гнатова начальником Генштаба ВСУ вместо Баргилевича
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, ссылаясь на приказ украинского лидера, сообщает «Страна.ua».

«Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его место займет бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов», — пишет издание.

Отмечается, что Баргилевич переходит на должность главного инспектора Министерства обороны, а Гнатов был снят с должности командующего группировкой «Хортица» в январе после потери Великой Новоселки.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области. Это следует из опубликованной военным ведомством карты, согласно которой город находится под контролем России.

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