Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 17 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

Зеленский заявил, что удовлетворен применением «Длинного Нептуна»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о применении ракет «Длинный Нептун», об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — рассказал украинский лидер.

Глава государства подчеркнул необходимость «новых вещей» — больше современного технологического оружия, больше расходов на оборону и инвестиций в оборонное создание. «И главное — мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, имеющие соответствующий боевой опыт и тренирующиеся у тех, кто имеет этот опыт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что «Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. По его словам, дистанция ракеты «тысяча километров». Он поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    По пункту дислокации ВСУ в Сумской области нанесли удар

    В МИД раскрыли национальность «совершивших зверства» наемников в Курской области

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

    Разработаны методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

    Стало известно о зверствах ВСУ в Курской области

    Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата

    Метро Петербурга заплатит сотни тысяч рублей инвалиду за скользкие ступени

    Бывший хоккеист «Барыса» погиб в возрасте 45 лет

    Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше