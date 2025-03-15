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15:14, 15 марта 2025Наука и техника

Зеленский заявил о применении «Длинного Нептуна»

Зеленский заявил о боевом применении ракеты «Длинный Нептун»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — сообщил он и поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

В начале февраля сообщалось, что Украина выпустила по России ракету большой дальности. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ использовали управляемую ракету «Нептун». Ее сбили средства противовоздушной обороны над Азовским морем.

Территорию России с помощью ракеты «Нептун» ВСУ до этого пытались атаковать 14 января. Тогда под удар попал Крым — сигнал воздушной тревоги объявляли в Керчи, Севастополе, Феодосии и Судаке.

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