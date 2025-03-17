Жена экс-главы красноярского ФМБА прокомментировала продление его ареста

Жена экс-главы красноярского ФМБА: Баранкину намерено поставили неверный диагноз

Жена бывшего бывшего гендиректора красноярского Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина заявила, что ее супругу намерено поставили неверный диагноз, чтобы не выпускать его из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

По данным канала, женщина рассказала, что у Баранкина гипертония третьей степени с риском четыре. Она сказала, что это подтвердили ранее профильные медучреждения, такие как Кардиоцентр и независимые эксперты. По ее словам, ее супруг живет с этим диагнозом уже несколько лет.

Кроме того, она отметила, что людей, страдающих гипертонией такой степени, нельзя содержать в СИЗО. Она сообщила, что кардиолог из комиссии тюремной больницы, который осматривал Баранкина, подтвердил этот диагноз, а терапевт, писавший заключение, занизил степень и указал, что у него гипертония второй степени, риск три. Женщина подчеркнула, что на основании этого заключения бывшему главе ФМБА продлили срок содержания в СИЗО. Она планирует обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок ареста бывшего гендиректора ФМБА Бориса Баранкина. По версии следствия, он получил взятку в размере более 16,5 миллиона рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения.