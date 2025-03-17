Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 17 марта 2025Силовые структуры

Жена экс-главы красноярского ФМБА прокомментировала продление его ареста

Жена экс-главы красноярского ФМБА: Баранкину намерено поставили неверный диагноз
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Взятому под стражу после суицида бывшему главе красноярского ФМБА продлили арест

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жена бывшего бывшего гендиректора красноярского Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина заявила, что ее супругу намерено поставили неверный диагноз, чтобы не выпускать его из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

По данным канала, женщина рассказала, что у Баранкина гипертония третьей степени с риском четыре. Она сказала, что это подтвердили ранее профильные медучреждения, такие как Кардиоцентр и независимые эксперты. По ее словам, ее супруг живет с этим диагнозом уже несколько лет.

Кроме того, она отметила, что людей, страдающих гипертонией такой степени, нельзя содержать в СИЗО. Она сообщила, что кардиолог из комиссии тюремной больницы, который осматривал Баранкина, подтвердил этот диагноз, а терапевт, писавший заключение, занизил степень и указал, что у него гипертония второй степени, риск три. Женщина подчеркнула, что на основании этого заключения бывшему главе ФМБА продлили срок содержания в СИЗО. Она планирует обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок ареста бывшего гендиректора ФМБА Бориса Баранкина. По версии следствия, он получил взятку в размере более 16,5 миллиона рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения.

    Обсудить
    Последние новости

    Финалистку «Миссис Бурятия» и ее приятеля нашли в заброшенном гараже. Они исчезли год назад при странных обстоятельствах

    Трамп пригрозил Ирану за атаки со стороны хуситов

    На Байконуре проверили солнечные батареи «Союза МС-27»

    Жена экс-главы красноярского ФМБА прокомментировала продление его ареста

    Уволившаяся из Emirates стюардесса из России рассказала о низких зарплатах и адском труде

    В России порассуждали о втором шансе для иностранных наемников на Украине

    Министр культуры раскрыла судьбу «Ленфильма»

    Зрительница сняла Кристину Асмус в откровенной позе во время спектакля

    Популярность дружественных валют в России упала до минимума

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше