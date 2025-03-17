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14:01, 17 марта 2025Силовые структуры

Взятому под стражу после суицида бывшему главе красноярского ФМБА продлили арест

Суд продлил до 18 мая арест экс-главы красноярского ФМБА Баранкина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок ареста бывшего гендиректора Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 18 мая. По версии следствия, он получил взятку в размере более 16,5 миллиона рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения.

Баранкина поместили в СИЗО в феврале после попытки суицида.

Вместе с тем его семья отвергает эту версию и заявляет о побоях. Жена арестованного рассказала, что как только родственникам разрешили навестить Баранкина, то они увидели на его теле многочисленные гематомы, которые «явно остались после побоев». Сам он также заявил супруге, что не пытался лишить себя жизни. По его словам, в дверь его камеры постучали, он подошел открыть ее, а затем потерял сознание. Баранкин лишь помнит, что ему было очень больно.

14 января против него были выдвинуты новые обвинения. Он уже содержался в следственном изоляторе по другому делу. Там, как утверждает его дочь, Баранкин подорвал здоровье и получил инвалидность третьей группы. Вскоре стало известно о том, что он впал в кому после попытки уйти из жизни.

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