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15:02, 4 февраля 2025Силовые структуры

Обвиненного в получении взятки экс-главу российского ФМБА отправили в СИЗО

Бывший глава красноярского ФМБА Баранкин арестован до 18 марта по делу о взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Семья отвергла версию о попытке арестованного главы российского ФМБА наложить на себя руки

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Суд отправил в СИЗО бывшего главу ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Бориса Баранкина, подозреваемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, Баранкин получил взятку в размере более 16,5 миллиона рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения. Он пробудет под стражей до 18 марта.

В январе против экс-главы красноярского ФМБА были выдвинуты новые обвинения. Вскоре стало известно о том, что он впал в кому после попытки уйти из жизни.

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