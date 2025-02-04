Обвиненного в получении взятки экс-главу российского ФМБА отправили в СИЗО

Бывший глава красноярского ФМБА Баранкин арестован до 18 марта по делу о взятке

Семья отвергла версию о попытке арестованного главы российского ФМБА наложить на себя руки

Начало событий в новости Семья отвергла версию о попытке арестованного главы российского ФМБА наложить на себя руки

Суд отправил в СИЗО бывшего главу ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Бориса Баранкина, подозреваемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, Баранкин получил взятку в размере более 16,5 миллиона рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения. Он пробудет под стражей до 18 марта.

В январе против экс-главы красноярского ФМБА были выдвинуты новые обвинения. Вскоре стало известно о том, что он впал в кому после попытки уйти из жизни.

