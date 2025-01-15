Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 15 января 2025Силовые структуры

Экс-глава российского ФМБА попытался покончить с собой после предъявления новых обвинений

Экс-глава ФМБА Баранкин попытался покончить с собой и впал в кому
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший глава ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Борис Баранкин впал в кому после предъявления ему обвинений в получении взятки. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По словам дочери Баранкина, которую цитирует издание «Дела.ру» ее отец впал в кому после «попытки причинить себе вред». Информацию о случившемся она получила от адвоката, которого, в свою очередь, проинформировал следователь.

14 января в отношении экс-главы ФСНКЦ были выдвинуты новые обвинения. Он уже содержался в следственном изоляторе по другому делу. Там, как утверждает его дочь, Баранкин подорвал здоровье и получил инвалидность третьей группы.

Ранее в Екатеринбурге начальника одного из отделов местного министерства агропромышленного комплекса поймали на выращивании конопли. Растение выращивали в квартире друга чиновника — пожарного. Оттуда силовики изъяли более ста горшков конопли.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Минобороны России заявило о групповом ударе по Украине

      Глава города-спутника Запорожской АЭС объявил об увольнении

      У снежного покрова в Москве появился шанс

      Армия России заняла населенный пункт Украинка в ДНР

      В Сирии пройдут выборы

      Женщина поймала крупную рыбу и побила 29-летний рекорд на один грамм

      Назван главный бенефициар от членства в ЕАЭС

      МИД Армении вручил ноту протеста послу России

      В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше