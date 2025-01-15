Экс-глава российского ФМБА попытался покончить с собой после предъявления новых обвинений

Экс-глава ФМБА Баранкин попытался покончить с собой и впал в кому

Бывший глава ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Борис Баранкин впал в кому после предъявления ему обвинений в получении взятки. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По словам дочери Баранкина, которую цитирует издание «Дела.ру» ее отец впал в кому после «попытки причинить себе вред». Информацию о случившемся она получила от адвоката, которого, в свою очередь, проинформировал следователь.

14 января в отношении экс-главы ФСНКЦ были выдвинуты новые обвинения. Он уже содержался в следственном изоляторе по другому делу. Там, как утверждает его дочь, Баранкин подорвал здоровье и получил инвалидность третьей группы.

Ранее в Екатеринбурге начальника одного из отделов местного министерства агропромышленного комплекса поймали на выращивании конопли. Растение выращивали в квартире друга чиновника — пожарного. Оттуда силовики изъяли более ста горшков конопли.