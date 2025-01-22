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13:25, 22 января 2025Силовые структуры

Семья отвергла версию о попытке арестованного главы российского ФМБА наложить на себя руки

Жена экс-главы ФМБА Баранкина отрицает его попытку суицида, настаивая на побоях
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Семья бывшего главы Сибирского научно-клинического центра «Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Бориса Баранкина отвергла версию о его попытке наложить на себя руки в СИЗО, где он оказался по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жена арестованного рассказала, что как только родственникам разрешили навестить Баранкина, то они увидели на его теле многочисленные гематомы, которые «явно остались после побоев». Сам он также заявил супруге, что не пытался лишить себя жизни. По его словам, в дверь его камеры постучали, он подошел открыть ее, а затем потерял сознание. Баранкин лишь помнит, что ему было очень больно.

В настоящее время идет проверка, в палате у арестованного находятся сотрудники ФСБ.

15 января стало известно о том, что Баранкин впал в кому после попытки уйти из жизни.

Через три дня в палату реанимации к нему прибыли судьи, чтобы провести выездное заседание по рассмотрению меры пресечения, однако заседание не состоялось в связи невозможностью участия Баранкина в слушаниях по состоянию здоровья, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов Красноярского края.

14 января против него были выдвинуты новые обвинения. Он уже содержался в следственном изоляторе по другому делу. Там, как утверждает его дочь, Баранкин подорвал здоровье и получил инвалидность третьей группы.

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