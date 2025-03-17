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02:32, 17 марта 2025Забота о себе

Женщина не испытала ни одного оргазма за семь лет и пробудила либидо с помощью фетиша

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина призналась, что за семь лет брака не испытала ни одного оргазма. 53-летняя британка Лоретта рассказала в беседе с Metro, как пробудила либидо с помощью фетиша на доминирование и подчинение.

Разведясь с супругом после измены, Лоретта встретила 62-летнего Джима. «Я нервничала, что он, возможно, просто хочет развлечься, но он успокоил меня и подарил первый за много лет головокружительный оргазм. Для него важно, чтобы я каждый раз достигала оргазма — Джим заставляет меня чувствовать себя 19-летней маленькой сексуальной кошечкой», — призналась она.

По словам Лоретты, Джим разыгрывает роль ее «хозяина» и наказывает ее за мелкие «проступки» — например, за оброненные вещи. «"Через мое колено, плохая девчонка", — говорит он, сверкая глазами. Я подчиняюсь, он спускает с меня трусы и хорошенько меня шлепает. Это так сильно меня заводит. Мы отправляемся в постель и занимаемся очень интенсивным сексом. Я достигаю оргазма дважды», — рассказывает про их типичные практики женщина.

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При этом Лоретта подчеркнула, что за пределами спальни ее партнер — добрый и отзывчивый человек.

Я вспоминаю, как раньше занималась сексом с мужем, примерно два раза в неделю — не помню, чтобы когда-нибудь достигала оргазма. Спать с тем, кого не уважаешь, но отказываешься в этом признаваться, — не рецепт счастья в спальне. Это сделало меня глубоко несчастной, и, честно говоря, когда мой муж признался в измене, я была рада, что появилась причина покончить с этим

Лоретта

Ранее сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.

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